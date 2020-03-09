مصر.. تعليمات جديدة لركاب مترو الأنفاق مرتبطة بفيروس كورونا

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد في مصر، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة تلزم مستخدمي شبكة المترو، باتباعها خلال الرحلات، وتتعلق بتعامل الركاب مع فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

ونشرت الهيئة عبر الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق تعليمات تنص على "ضرورة حفاظ راكب المترو على نفسه ومن حوله من الرذاذ، نظرا لانتقال الفيروس من خلاله إلى الشخص، مع "ضرورة البعد بمسافة آمنة عن فم الآخرين".

وأوضحت أن الفيروس من الممكن أن يلتصق بالأسطح المحيطة بالشخص المريض.

وشددت على تجنب ملامسة هذه الأسطح وأهمية الابتعاد عن أي شخص مريض أو مشتبه بإصابته بكورونا بمسافة متر وحد.

كما تحدثت إذاعة المترو عن أعراض مرض كورونا، وهي السعال والرجفة واحتقان الأنف والإسهال، موضحة أنه عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة.

وسجلت في الأراضي المصرية، حسب الإحصائية الأخيرة من وزارة الصحة، 55 إصابة جراء فيروس كورونا المستجد بينها حالة وفاة واحدة رصدت لدى مواطن ألماني.

المصدر: المصريون