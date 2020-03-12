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السعودية القبض على ستيني روّج مواد إعلامية مخالفة للدين

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السعودية القبض على ستيني روّج مواد إعلامية مخالفة للدين
AFP FETHI BELAID
الأمن السعودي - أرشيف
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أعلنت شرطة منطقة نجران السعودية، أن عناصرها تمكنوا من القبض على مواطن في العقد السابع من عمره بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية.

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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة نجران، إنه وإلى جانب المواد الإعلامية المحظورة، "ضبطنا عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية بحوزة المتهم، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال، يشتبه بأنها مزيفة، وأجهزة حاسوب آلي، وأسلحة غير مرخصة، و216 طلقة حية، إضافة إلى مادة الحشيش المخدرة".

وأضاف: "جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

المصدر: وكالات سعودية

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