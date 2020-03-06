 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: تسجيل أول حالة شفاء لروسي مصاب بكورونا في موسكو

طعن إمام جامع جنوب السعودية أثناء أداء صلاة الجمعة

أخبار العالم العربي

طعن إمام جامع جنوب السعودية أثناء أداء صلاة الجمعة
sabq.org
محافظة بيش جنوب السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nec3

تعرض إمام وخطيب جامع في جنوب السعودية لهجوم بسكين أثناء أدائه صلاة الجمعة مما أسفر عن إصابته بجرح نقل على إثره للمستشفى.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الضحية، الذي تعرض لما وصفته بـ"الطعنة الغادرة"، هو إمام وخطيب جامع طناطن بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش في شمال منطقة جازان.

ونقلت الصحيفة عن بعض الأهالي المحليين قولهم إن الجاني مختل نفسيا من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأشارت مصادر طبية، حسب "سبق"، إلى أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى حاليا العلاج اللازم في المستشفى، فيما بدأت الجهات المعنية الإجراءات الضرورية في إطار القضية.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا