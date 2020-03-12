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الإمارات تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الإمارات تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Christopher Pike
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أعلنت حكومة الإمارات اليوم الخميس عن تسجيلها 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة المصابين الإجمالية في البلاد إلى 85 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أن حالات الإصابة الجديدة التي تم تشخيصها ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية مرتبطة بالسفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن المرضى الجدد كانوا قيد الحجر الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أنه بين المصابين الجدد مواطن إماراتي واحد فقط، والآخرون من جنسيات مختلفة، وهم شخصان من كل من إيطاليا والفلبين وشخص من كل من الجبل الأسود وألمانيا وباكستان وكندا وروسيا وبريطانيا.

وذكرت الوزارة أن جميع المصابين في حالة مستقرة ويخضعون حاليا للرعاية الصحية اللازمة.

المصدر: RT

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