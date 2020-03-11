سقوط 10 صواريخ من نوع "كاتيوشا" داخل معسكر التاجي العراقي حيث قوات أمريكية (فيديو)

تعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي يحتضن قوات أمريكية، اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي مكثف.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بسقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية، وتتهم الولايات المتحدة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، متوعدة الجمهورية الإسلامية برد قوي حال استمرارها.

وتحول العراق في الفترة الماضية إلى ساحة مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران حيث توترت الأمور بدرجة كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير، بعملية أمريكية، التي ردت عليها القوات الإيرانية بهجوم صاروخي واسع على قاعدتي عين الأسد وحرير حيث عسكريون أمريكيون يوم 8 يناير.

RT

RT

RT

المصدر: وسائل إعلام عراقية