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مصر تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

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مصر تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 60.

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وكشفت وزارة الصحة، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت اليوم إلى 27 حالة، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

المصدر: RT

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