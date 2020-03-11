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"رويترز": ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني

السلطات الصحية السعودية تؤكد أن حالة تفشي كورونا "مطمئنة"

أخبار العالم العربي

السلطات الصحية السعودية تؤكد أن حالة تفشي كورونا
Reuters RR /JAS
سيدتان ترتديان كمامتين واقيتين من كورونا في القطيف بالسعودية
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أكدت المديرية الصحية بالمنطقة الشرقية في السعودية أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا مطمئن "بصفة عامة"، وأن هناك جهودا كبيرة تبذل للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

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وقال مدير عام صحة المنطقة الشرقية، إبراهيم العريفي، إن جميع المصابين والمخالطين لهم بحالة مستقرة، وتم أخذ عينات منهم جميعا، والكثير منهم ظهرت نتائج عيناتهم سلبية.

وأضاف العريفي أن من قدم من دولة موبوءة سيبقى في العزل لمدة 14 يوما، ومن تظهر نتيجة عينته سلبية سيغادر الحجر، ومن تكتشف إصابته بالمرض سيتم تحويله للعزل.

وأكد أن الوضع بصفة عامة مطمئن، وهناك فرق مدربة على مثل هذه الأزمات، والإمكانات كبيرة من حيث التجهيز الوقائي والعلاجي، إضافة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية جهزت بأعلى الإمكانات من حيث القدرات البشرية والدوائية والسبل الوقائية عالميا.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 20 حالة.

المصدر: "سبق"

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