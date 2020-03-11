السعودية تنفي إصابة صيني بفيروس "كورونا" في جدة

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، محمد الغامدي، أنه لا صحة لما تردد حول اكتشاف إصابة بفيروس كورونا لدى مقيم صيني في محافظة جدة.

وقال الغامدي اليوم الأربعاء إن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة الماضية كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل إحدى المحلات التجارية.

وأضاف أن الخلاف نتج عنه إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 20 حالة.

المصدر: واس