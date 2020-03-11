مصر.. قرار حكومي بتعطيل كافة مؤسسات الدولة بسبب تردي الطقس

قرر مجلس الوزراء المصري منح العاملين بكافة القطاعات إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس نظرا لظروف الطقس السيء.

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ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وسيعقد الوزراء والمسؤولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين (الخميس- الجمعة)، مشيرة إلى أن طقس الخميس سيكون غير مستقر على كافة الأنحاء، حيث تتواجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون شدتها من متوسطة إلى خفيفة، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن طقس الجمعة، أكدت الهيئة أنه سيكون استمرارا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بحيث يكون مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات