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تعقيم الطائرات المصرية في مطار القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

تعقيم الطائرات المصرية في مطار القاهرة (صور)
RT
تعقيم الطائرات
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قامت سلطات الطيران المدني في مصر بعمليات تطهير وتعقيم للصالات والمرافق العامة في المطارات وللطائرات المصرية والتخلص الآمن من النفايات، للوقاية من فيروس كورونا.

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وشملت عمليات التعقيم والتطهير مداخل ومخارج صالات المغادرة والوصول ومواقع الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

وقامت الشركة الوطنية "مصر للطيران" بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران، وشمل ذلك قمرة القيادة والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

تعقيم الطائرات المصرية في مطار القاهرة (صور)
RT
تعقيم الطائرات

تعقيم الطائرات المصرية في مطار القاهرة (صور)
RT
تعقيم الطائرات

المصدر: RT

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