مصر تفرض إجراءات مشددة على طائرة قادمة من الصين

فرضت سلطات مطار القاهرة الدولي في مصر، إجراءات مشددة على إحدى الرحلات القادمة من الصين، وتم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة للتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "وصلت الطائرة الصينية التابعة لشركة سيشوان مطار القاهرة الدولي، وتم تخصيص موقع 306 داخل أرض المهبط لوقوف الطائرة، وانتقل أطباء الحجر الصحي إلى موقع الطائرة، وكذلك سيارات العزل الجديدة".

وأضاف المصدر أن الأطباء قاموا بفحص ركاب الرحلة أثناء نزولهم من الطائرة وأخذوا مسحة من الأنف والحلق، وتم قياس درجات حرارتهم والتأكد من خلوهم من الأعراض الواضحة لفيروس كورونا، وبلغ عدد ركاب الطائرة 165 راكبا، وتم تحرير بطاقات متابعة صحية للركاب داخل مبنى 2 بالمطار لمتابعتهم خلال الأيام القادمة والتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم".

يذكر أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وضعت خطة احترازية خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب بمطار القاهرة، القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها فيروس كورونا، تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في أعراض المرض القاتل.

المصدر: اليوم السابع