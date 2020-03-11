مقتدى الصدر يتهم ترامب بنشر فيروس "كورونا"

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن "أغلب المصابين بالفيروس هم من المعارضين لأمريكا".

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وكتب في تغريدة له على تويتر: "استوقفني قول (ترامب):" نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا". يا ترامب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض، ولا سيما أن أغلب من يعانون منه هم معارضون لأمريكا".

وأضاف: "يا ترامب، بالأمس كنت تدّعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب، واليوم أنت تحارب فيروسا لا يُرى بالعين المجردة، ألا تخجل من نفسك".

وتابع الصدر: "يا ترامب، قد ملأتم العالم حروبا واحتلالا وفقرا وصراعات، واليوم تدعي أنك المعالج، وما انتشر هذا المرض إلا بسبب سياساتك الرعناء، إذا كنت ملحدا وتظن بنفسك معالجا، فنحن لا نلجأ إلا إلى الله تعالى. يا ترامب، إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة، فلا نرتضيه ولا نريده، فأنت لست عدو الله فحسب، بل عدو الشعوب وفيروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات".

المصدر: RT