 
مباشر

الصحة اللبنانية تبدأ بتجهيز المستشفيات لمواجهة "كورونا"

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية تبدأ بتجهيز المستشفيات لمواجهة
Reuters Mohamed Azakir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf5n

بدأت وزارة الصحة اللبنانية اتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المناطق لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال وزير الصحة، ​حمد حسن​، إن "قطار تجهيز وتصدي ​المستشفيات الحكومية​ انطلق؛ وكل شيء يتم شراؤه سيتم الإعلان عنه على موقع الوزارة تطبيقا لمبدأ الشفافية والمحاسبة".

وتابع وزير الصحة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تنسوا أن كل الدول عجزت عن الحل؛ والتوصيات نفسها قواعد الحماية: التغذية، النظافة و​الوقاية​ الشخصية والمجتمعية".

بدورها أعلنت وزارة المالية اللبنانية توقف التعامل المباشر في فروعها والانتقال إلى متابعة المعاملات إلكترونيا للحد من انتشار كورونا.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا