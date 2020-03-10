مراسلنا: لبنان يسجل أول وفاة بفيروس كورونا لمريض عائد من مصر

أفاد مراسل RT بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

وأعلن لبنان، أمس الاثنين، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق إلى أن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.

وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية الناقلة لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس ونصحت بتجنب التجمعات العامة.

المصدر: وكالات