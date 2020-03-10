 
مباشر

مراسلنا: لبنان يسجل أول وفاة بفيروس كورونا لمريض عائد من مصر

أخبار العالم العربي

مراسلنا: لبنان يسجل أول وفاة بفيروس كورونا لمريض عائد من مصر
Reuters MS/mjb
تدابير احترازية ضد كورونا في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nez2

أفاد مراسل RT بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر.

إقرأ المزيد
كورونا في لبنان.. 9 حالات جديدة والعدد الإجمالي 41 حالة
كورونا في لبنان.. 9 حالات جديدة والعدد الإجمالي 41 حالة

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

وأعلن لبنان، أمس الاثنين، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق إلى أن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.

وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية الناقلة لغير المقيمين من بؤر الفيروس وأغلقت المدارس ونصحت بتجنب التجمعات العامة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا