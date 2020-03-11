ثاني وفاة بفيروس "كورونا" في محافظة كربلاء العراقية

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، وسط العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في العراق إلى 8 والإصابات إلى 68.

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وجاء في بيان أن دائرة صحة محافظة كربلاء "تعلن عن تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب (68 عاما) من أهالي حي الغدير، وقد وصل إلى مدينة الإمام الحسين (كربلاء) ليلة أمس، وكان بحالة صحية حرجة".

وأشار البيان إلى أنه "تم أخذ عينات له وإرسالها إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد، إلا إنه فارق الحياة أمس، قبل إعلان نتائج الفحص المختبري صباح اليوم، والتي أكدت إصابته بالفيروس الوبائي".

وأضاف: "سيتم إخضاع عائلة المواطن للحجر الصحي في الأماكن المخصَصة، ونحن نبذل جهودا استثنائية ونشدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية المتخذة للحيلولة دون انتشار المرض في المحافظة".

وتابع أن "حالة الوفاة الأولى كانت لمواطنة ستينية وأُعلن عن وفاتها في السادس من الشهر الجاري".

المصدر: RT