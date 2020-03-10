العراق يعلن شفاء 15 شخصا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورنا المستجد، في محافظتين.

وقال بيان لوزارة الصحة إن "مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء 15 حالة لمصابين سابقا بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت الصحة أن "15 حالة في محافظة بغداد (7 حالات في الكرخ و4 حالات في جانب الرصافة) شفيت من الفيروس، فضلا عن 4 حالات في محافظة كركوك".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، هاجم مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، عددا من دوائر الوزارة، بسبب ما وصفه بـ"الأداء الهزيل" في التصدي للفيروس.

المصدر: RT