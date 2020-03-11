"أرامكو" تصف ظهور أحد العاملين بها مرتديا ما يشبه علبة التعقيم بأنه قلة احترام..
وصفت شركة أرامكو السعودية صورا متداولة يظهر فيها أحد العاملين فيها وهو يرتدي مجسما مزودا بعلبة للتعقيم، بأنه يتنافى وقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
وعبّرت أرامكو عن استيائها الشديد من هذا التصرف الذي قالت إنه نُفذ من دون موافقة الجهة المعنية بالشركة.
وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.— أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020
وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
وأفادت شركة النفط السعودية العملاقة بأنها أوقفت على الفور هذا الفعل، واتخذت إجراءات صارمة للحيلولة دون تكراره.
بعد تداول صورة لشخص يرتدي عبوة تعقيم..— هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 10, 2020
"#أرامكو" تعرب عن استيائها الشديد من التصرف، وتتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكراره. pic.twitter.com/CACUTVOveU
المصدر: تويتر