السعودية.. الإعلان عن تعليق تداول سهم أرامكو تمهيدا للإعلان عن "حدث جوهري"

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" تعليق عمليات تداول سهم أرامكو في السوق ابتداء من الساعة 11:48 من اليوم الثلاثاء 10 مارس.

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وأفادت السوق المالية السعودية بأن الخطوة جاءت بناء على طلب الشركة "وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري".

يذكر أن سعر سهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" هبط الأحد الماضي إلى أدنى مستوياته، وأصبح أقل من سعر طرحه للمرة الأولى، منذ بدء الاكتتاب العام عليه في ديسمبر من العام الماضي.

وجاء انخفاض سهم أرامكو بعد فشل الأعضاء في منظمة أوبك زائد روسيا في التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي لخفض إضافي في إنتاج النفط، الأمر الذي استدعته تداعيات تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتراجع سعر سهم أرامكو ظهر يوم الأحد بنسبة 9.24%، وانخفض إلى 30 ريالا سعوديا، بعد أن افتتح التداول في الصباح بقيمة 31.90 ريال سعودي، في حين وصل سعر سهم أرامكو في تعاملات الخميس الماضي إلى 33 روبلا.

وتزامن هبوط سعر سهم أرامكو أمس الأول مع انخفاض المؤشر الرئيسي في سوق "تداول" السعودية بنسبة 8%، وانخفاض أسعار النفط بأكثر من 9% يوم الجمعة الماضي، إثر الفشل في التوصل إلى اتفاق داخل "أوبك+".

المصدر: الرياض + CNN