وزير الطاقة الروسي: أنباء حول السعودية وراء حالة الذعر في سوق النفط

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم عن مجموعة الأسباب التي ساهمت في هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس، حيث انخفضت أسعار الذهب الأسود بنحو 25%.

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وقال الوزير الروسي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن الخصم الإضافي لسعر النفط من جانب السعودية والأنباء عن زيادة في الإنتاج السعودي أديا إلى ذعر الأسواق الاثنين وهبوطها بنحو حاد.

وتوقع الوزير أن تصبح أسواق النفط خلال عدة أشهر أكثر توازنا، بعد ردة فعلها الأولية أمس، مشيرا إلى أن روسيا قد ترفع إنتاجها على المدى القصير بواقع 200-300 ألف برميل يوميا، ومن الممكن أن يصل حجم الزيادة مستقبلا إلى 500 ألف برميل يوميا.

وأكد نوفاك، أن صناعة النفط في روسيا قادرة على المنافسة رغم انخفاض أسعار النفط والتقلب الذي تشهده أسواق الطاقة اليوم، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط في روسيا تعد واحدة من الأقل في العالم.

وأضاف، أن روسيا لا تستعبد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة "أوبك" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيرا إلى أن هبوط النفط في الأسواق العالمية لن ينعكس على أسعار البنزين داخل روسيا، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية.

وعن العائد الاقتصادي الذي حققته روسيا من اتفاق "أوبك+"، قال الوزير إن الاتفاق عاد على الاقتصاد الروسي بإيرادات إضافية بنحو 10 تريليونات روبل خلال فترة سريان الاتفاق منذ بداية العام 2017.

وفشلت دول "أوبك+" الجمعة الماضية في التوصل إلى اتفاق على تمديد خفض الإنتاج الحالي أو زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، الذي تم اقتراحه لمواجهة التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة. ويعني ذلك أن دول تحالف "أوبك+" منذ مطلع أبريل الجاري غير مقيدة بخفض الإنتاج.

المصدر: وكالات روسية