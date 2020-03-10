الدفاع الروسية: لا خروقات لوقف إطلاق النار في إدلب من المسلحين الخاضعين لتركيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية صمود نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية بما يتوافق مع الاتفاق مع تركيا.

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وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "لم يتم رصد أي عمليات قصف خلال الساعات الـ24 الماضية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الخاضعة لأنقرة".

وأفاد جورافلوف بأنه تم مع ذلك في اليوم الماضي تسجيل عمليتي قصف من قبل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في أراضي محافظة حلب.

وأشار جورافلوف إلى استمرار عمل قناة الاتصال الخاصة للتعاون العملي بين مركز حميميم والجانب التركي.

وذكر مدير مركز المصالحة الروسي أن "الشرطة العسكرية الروسية أمنت خلال الساعات الـ24 الماضية إيصال 4 قافلات عسكرية تركية إلى مواقع وجود نقاط المراقبة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

المصدر: RT