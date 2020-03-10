الأزهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة ظهور فيروس كورونا

أصدر فضيلة الشيخ/ صالح عباس، وكيل #الأزهر، اليوم الثلاثاء، منشورًا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس #كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.



ونص المنشور على ما يلي: