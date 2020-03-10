تونس.. شاهد لحظة التفجير الانتحاري قرب نقطة أمنية

وثق مقطع فيديو، نشر يوم الاثنين، لحظة التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة أمنية قرب السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة 2 في تونس العاصمة، والذي وقع يوم الجمعة الماضي.

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وأظهر مقطع الفيديو لحظة مرور الانتحاريين على متن دراجة نارية، قبل أن يقتحما مقر دورية أمنية، وينفذا عملية التفجير، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عنه.

وأسفر التفجير الإرهابي عن مقتل أمني وإصابة 4 آخرين ومدني بجروح.

وكان الناطق باسم الداخلية التونسية خالد الحيوني، قد قال إن العملية الإرهابية استهدفت تشكيلات أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2.

وأكد الحيوني أن السلطات تجري تحقيقات موسعة للكشف عن كل من تعاون مع الانتحاريين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تخوض حربا يومية للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

المصدر: RT