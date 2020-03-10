الشؤون الإسلامية بالسعودية تتخذ إجراءات إضافية للوقاية من "كورونا"!

وجه وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في إطار تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بتقليص المدة مؤقتا بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

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وأعطى في هذا السياق الوزير السعودي تعليمات تقضي بأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

علاوة على ذلك، شملت هذه الإجراءات الوقائية، إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

المصدر: سبق