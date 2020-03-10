 
مباشر

الشؤون الإسلامية بالسعودية تتخذ إجراءات إضافية للوقاية من "كورونا"!

أخبار العالم العربي

الشؤون الإسلامية بالسعودية تتخذ إجراءات إضافية للوقاية من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nex2

وجه وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في إطار تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بتقليص المدة مؤقتا بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

إقرأ المزيد
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

وأعطى في هذا السياق الوزير السعودي تعليمات تقضي بأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

علاوة على ذلك، شملت هذه الإجراءات الوقائية، إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا