تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أراضي المملكة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 20 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "واس" الرسمية، أن "ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد"، مبينة أنه تم "تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية".

وأوضحت الوزارة أن "الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، إدخاله العزل الصحي، وجرى حصر الأشخاص الذين اختلطوا معه، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وأضافت أن "الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم إدخاله العزل الصحي في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة أصبح بالتالي 20 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع "بأن الحالات معزولة حاليا، وجار التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة".

المصدر: واس