المغرب يعلق رحلاته من وإلى إيطاليا بسبب "كورونا"

علق المغرب جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر، بعد الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في إيطاليا.

وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، فقد قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأراضي الإيطالية حتى إشعار آخر"​​​.

ووضعت وزارة الخارجية أرقام هواتف للتواصل بينها والجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، التي يقدر تعدادها بنصف مليون مهاجر.

وكان المغرب قد سجل حالتي إصابة بـ"كورونا" لمواطنين عادا من إيطاليا أواخر فبراير الماضي، ولم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد أيام من تواجدهما في المغرب.

ويعيش المغاربة حالة من القلق، رغم التطمينات التي أطلقتها الحكومة والإجراءات التي اتخذتها.

ويعيش في إيطاليا أكثر من نصف مليون مهاجر مغربي يمثلون أكبر جالية أجنبية من خارج أوروبا تعيش في إيطاليا، وثالث أكبر جالية مغربية بأوربا بعد فرنسا وأسبانيا.

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء عدد من التظاهرات والمؤتمرات السياسية والثقافية بالمغرب، كمنتدى "كرانس مونتانا"، والمعرض الدولي للفلاحة، كما قررت السلطات إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور، فيما لا يزال قرار تنظيم مهرجان "موازين" الغنائي، وهو أكبر مهرجان فني بالعالم العربي، قيد الدراسة.

المصدر: سبوتنيك