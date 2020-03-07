رئيس الحكومة المغربية: وضع المصابة بفيروس كورونا حرج ورصدنا حالات جديدة

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم السبت، إن الحالة بالمملكة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

ونفى العثماني، خلال أشغال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمدينة العيون، وجود حالات أخرى من المصابين بفيروس كورونا المستجد غير الحالتين اللتين سجلتهما وزارة الصحة.

وكشف الأمين العام لحزب العدالة التنمية أن "الحالة الأولى لشاب مصاب بالفيروس تتماثل حالته للشفاء"، مضيفا أن "المصابة الأخيرة في حالة حرجة وجد متقدمة".

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن "الأطقم الطبية بوزارة الصحة تبذل ما في وسعها من أجل إنقاذ حياتها والقضاء على المرض الخطير"، قائلا إن "هناك أملا كبيرا في شفائها".

وصرح المسؤول الحكومي بأن "هناك مواكبة ومتابعة صارمة لجميع الأشخاص المحتمل إصابتهم عبر الاتصال المباشر بالمصابين"، لافتا إلى أنه لم تثبت أي عدوى داخل هذه المجموعات".

وحذر العثماني من الانسياق وراء الأخبار الزائفة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، حيث نشر تدوينة على صفحته على "فيسبوك" نفى من خلالها ما يروج بشأن وفاة الحالتين المصابتين بفيروس كورونا.

المصدر: RT + موقع "هسبريس" المغربي