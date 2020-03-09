السعودية تستأنف رحلاتها مع مصر

أعلنت السفارة السعودية لدى مصر، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة.

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وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية و"مصر للطيران" و"طيران ناس" وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

وأضافت أن الرحلات ستتم وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 14 دول، بينها مصر، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT