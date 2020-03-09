الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى جميع المدن السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "قررت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020 وحتي إشعار آخر".

ودعت الشركة عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".

بالإشارة الي القرار الصادر مساء أمس من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلي عدة دول ومن بينها مصر، قررت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وذلك اعتبارا من اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ وحتي إشعار آخر . pic.twitter.com/xwh4nqb6ck — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) March 9, 2020

والمدن السعودية التي تطير إليها مصر للطيران هي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول، بينها مصر، للسيطرة والحد من انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن مصر للطيران قامت بإلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت منذ يوم السبت الماضي، على خلفية القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات الجوية بين الكويت و7 دول لمدة أسبوع، منها مصر وسوريا ولبنان.

المصدر: RT