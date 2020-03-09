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الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية

أخبار العالم العربي

الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية
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أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى جميع المدن السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "قررت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020 وحتي إشعار آخر".

ودعت الشركة عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".

والمدن السعودية التي تطير إليها مصر للطيران هي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول، بينها مصر، للسيطرة والحد من انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن مصر للطيران قامت بإلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت منذ يوم السبت الماضي، على خلفية القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات الجوية بين الكويت و7 دول لمدة أسبوع، منها مصر وسوريا ولبنان.

المصدر: RT

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