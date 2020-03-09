تونس.. وزير الصحة يعلن جملة من القرارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، مساء اليوم الاثنين، جملة من القرارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد وزير الصحة أنه تقرر تعليق الرحلات البحرية والجوية القادمة من إيطاليا، ما عدا الرحلات الجوية القادمة من روما، وذلك حتى 4 أبريل 2020.

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وأوضح عبد اللطيف المكي خلال استضافته على القناة الوطنية الأولى الرسمية، أنه تم خفض عدد الرحلات الجوية القادمة من روما من 14 رحلة أسبوعيا إلى 3 رحلات جوية فقط.

أما بخصوص الرحلات القادمة من فرنسا، فقد أعلن عبد اللطيف المكي قرار إلغاء رحلة بحرية واحدة من مرسيليا إلى تونس، من أصل رحلتين في الظروف العادية.

كما أعلن عبد اللطيف المكي أنه تقرر تقديم موعد العطلة المدرسية إلى يوم الخميس 13 مارس.

إلى ذلك، كشف الوزير التونسي إلغاء كل التظاهرات التي تتضمن مشاركات أجنبية (ثقافية، رياضية، بالإضافة إلى اللقاءات السياسية).

جدير بالذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتوزع على كل من المهدية وتونس العاصمة وبنزرت.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس يرتفع إلى 5 حالات.

المصدر: RT