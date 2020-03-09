مصر تدعو لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتعيين مبعوث جديد للمنظمة العالمية إلى ليبيا لخلافة غسان سلامة، الذي استقال مؤخرا من هذا المنصب.

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وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري أجرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع غوتيريش، تطرق خلاله إلى "آخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك" خاصة في ضوء استقالة سلامة.

وتناول الاتصال "ضرورة أن يتم في أقرب وقت ممكن، تعيين مبعوث أممي جديد، يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية".

كما بحث الجانبان، حسب البيان، "سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة"، حيث أكد شكري "على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية".

من جانبه، أعرب غوتيريش، وفق الخارجية المصرية، عن "تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، منوها لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة".

وقد أعلن سلامة، يوم 2 مارس الحالي، أنه طلب من غوتيريش إعفاءه من مهامه كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا، موضحا قراره بأن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة "هذه الوتيرة من الإجهاد".

المصدر: RT