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غسان سلامة يتنحّى عن مهامه

أخبار العالم العربي

غسان سلامة يتنحّى عن مهامه
Reuters
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الإثنين، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعفاءه من مهامه.

وقال على تويتر اليوم:

يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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