غسان سلامة يتنحّى عن مهامه

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الإثنين، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعفاءه من مهامه.

وقال على تويتر اليوم:

سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.وعلي اليوم،وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار ٢٥١٠،وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 2, 2020

يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين.

ناصر حاتم

المصدر: RT