الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى أشخاص من جنسيات مختلفة

أكدت الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وجاء في بيان لوزارة الصحة أن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت 4 أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا واحدا من كل من روسيا والهند وسوريا".

و أوضحت الوزارة أنه "تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة".

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة.

المصدر: وام