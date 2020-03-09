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الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى أشخاص من جنسيات مختلفة

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الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بفيروس
Reuters /FW1F/Helen Popper
الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص من جنسيات مختلفة
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أكدت الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وجاء في بيان لوزارة الصحة أن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت 4 أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا واحدا من كل من روسيا والهند وسوريا".

و أوضحت الوزارة أنه "تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة".

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة.

المصدر: وام

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