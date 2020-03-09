الإليزيه ينفي وصول حفتر إلى باريس

نفى مصدر من الإليزيه وصول قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر إلى العاصمة الفرنسية، اليوم الاثنين، وذلك ردا على تقارير إعلامية قالت إن حفتر وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

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وقالت وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم إن قائد "الجيش الوطني الليبي" وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.

وذكرت نفس المصادر أنه من المتوقع أن يلتقى حفتر، خلال الزيارة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية لحفتر لزيارة فرنسا.

ويقود حفتر معركة ضد حكومة الوفاق في طرابلس، منذ أبريل العام الماضي، بهدف السيطرة على العاصمة.

وأدت المعارك في ضواحي طرابلس إلى خسائر في الأرواح والعتاد من الطرفين، ونزوح الآلاف من مناطق الحرب.

المصدر: وكالات