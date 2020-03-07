تقارير تؤكد مقتل 117 مسلحا من سوريا بمعارك ليبيا

كشف نشطاء سوريون ارتفاع عدد القتلى بصفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا بمعارك ليبيا إلى 117 مسلحا من فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و"سليمان شاه".

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" (مقره بلندن) إن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يتم إسعاف الجرحى ونقل القتلى إلى 3 نقاط طبية، تعرف باسم "مصحة المشتل" و"مصحة قدور" و"مصحة غوط الشعال".

وأشار نفس المصدر إلى أن نحو 150 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا.

وذكر المرصد أنه خلال الفترة السابقة ارتفعت أعداد المسلحين، الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 شخصا، فيما بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1900 مجند.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق أن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

المصدر: المرصد السوري