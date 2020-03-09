 
مباشر
عاجل
"الفيفا": تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في مارس ويونيو بسبب "كورونا"

حادث مروري يودي بحياة 13 عراقيا (صور)

أخبار العالم العربي

حادث مروري يودي بحياة 13 عراقيا (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nes0

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بمصرع 13 عراقياً بحادث مروري على الطريق السريع في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال مراسلنا إن سيارة نقل يستقلها 11 راكباً اصطدمت بشاحنة كبيرة تنقل النفط الأسود، مما أدى إلى مصرع 13 شخصاً.
وأضاف أن النار اشتعلت بعد الحادث بسبب وجود كميات كبيرة من النفط في شاحنة النقل.

وأعلنت الخارجية العراقية، أمس الأحد، مقتل 26 عراقيا على الأقل في حادث مروري على طريق سريع بسوريا، إثر اصطدام شاحنة وقود بحافلات ركاب وسيارات أخرى.

حادث مروري يودي بحياة 13 عراقيا (صور)
RT
حادث مروري يودي بحياة 13 عراقيا (صور)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا