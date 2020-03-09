حادث مروري يودي بحياة 13 عراقيا (صور)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بمصرع 13 عراقياً بحادث مروري على الطريق السريع في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال مراسلنا إن سيارة نقل يستقلها 11 راكباً اصطدمت بشاحنة كبيرة تنقل النفط الأسود، مما أدى إلى مصرع 13 شخصاً.

وأضاف أن النار اشتعلت بعد الحادث بسبب وجود كميات كبيرة من النفط في شاحنة النقل.

وأعلنت الخارجية العراقية، أمس الأحد، مقتل 26 عراقيا على الأقل في حادث مروري على طريق سريع بسوريا، إثر اصطدام شاحنة وقود بحافلات ركاب وسيارات أخرى.

RT

RT

المصدر: RT