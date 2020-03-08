السلطات السعودية تغلق منطقتين ترفيهيتين في الرياض بسبب كورونا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إغلاق منطقتي الرياض "بوليفارد" و"ونتر ويندرلاند" في إطار الإجراءات الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته ليلة الأحد إلى الاثنين، إنها قررت، "من منطق حرصها على سلامة الزوار... إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونتر ويندرلاند".

وأضافت الهيئة أنها "تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية، لدراسة الحد التجمعات والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الجديد".

وأوضحت الهيئة أنها "اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى اهتمامها في أن تجري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحة وآمنة".

المصدر: RT