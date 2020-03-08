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البحرين تدعو القادمين من 4 دول بينها مصر ولبنان لعزل أنفسهم

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البحرين تدعو القادمين من 4 دول بينها مصر ولبنان لعزل أنفسهم
Reuters
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طلبت وزارة الصحة البحرينية من الأشخاص القادمين إليها من 4 دول، منها دولتان عربيتان، عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي أمس السبت: "ندعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال بـ 444".

ومؤخرا اتخذت البحرين إجراءات احترازية من كورونا، شملت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين، فيما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس هي إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.

من جهتها، دعت سلطنة عمان المقيمين لديها من الجنسية المصرية لتقديم شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا، وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوما>

المصدر: وكالات

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