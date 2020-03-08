فاجعة عائلية تهز الكويت.. وفاة 8 أطفال أشقاء جراء حريق في منزلهم (فيديو)

توفي 8 أطفال أشقاء أمس السبت نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية في دولة الكويت.

وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن المتوفين جميعهم أشقاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم 8 أشهر، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف المصدر أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقا في الحادث المأساوي، لافتا إلى أن الحريق شب في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجار ملاحقتها للقبض عليها.

فاجعة في الكويت حريق منزل تسبب بوفاة 8 اشقاء اطفال وهروب الخادمتين من المنزل حيث تم ضبط واحدة وهي من الجنسية الاثيوبية والاخرى من الجنسية الغانية هاربة واعترفت الاثيوبية بان الخادمة الهاربه هي من قامت بحرق كنبة الصاله مما تسبب باشتعال المنزل ووفاتهم وانهم على خلاف مع الاب والام pic.twitter.com/NA2tB62tVm — مۘحۡمۘد بنۨ مۘنۨصور اٰلشريۧف (@z_yns1) March 7, 2020

ياربي سلم ياربي سلم



حريق منزل في منطقه صباح الاحمد مما تسبب بوفاة 8 أشقاء اطفال ( اولاد وبنات) وإصابة ( 5) أطفال من اشقائهم ونقلوا الي مستشفى العدان. وهروب الخادمتين من المنزل حيث تم ضبط واحدة وهي إثيوبية والأخرى هاربه،. #الكويتpic.twitter.com/KtFGgVyVGv — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 7, 2020

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية