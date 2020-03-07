شكري يزور 7 دول عربية لنقل رسالة من السيسي إلى قادتها

يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غدا الأحد، جولة عربية واسعة لتسليم رسالة من رئيس بلاده، عبد الفتاح السيسي، إلى قادة 7 دول.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن شكري "يتوجه غدا 8 مارس إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلا من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات".

وأوضحت الوزارة في البيان أن شكري سيقوم بهذه الجولة لتسليم رسالة من الرئيس المصري "إلى قادة تلك الدول الشقيقة".

ولم توضح الخارجية المصرية تفاصيل مواضيع محادثات شكري في الدول العربية المذكورة أو فحوى رسالة السيسي إلى قادة تلك البلدان.

المصدر: RT