تأجيل الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية بسبب "كورونا"

قررت لجنة "عواصم الثقافة الإفريقية" تأجيل الإطلاق الرسمي للاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية لعام 2020، الذي كان منتظرا يوم 26 مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق.

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وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار اتخذ تماشيا مع التدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية، في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وبعد اكتشاف إصابتين بفيروس "كورونا" في البلاد شددت السلطات المغربية مراقبتها على مستوى معبري سبتة ومليلية والموانئ الدولية والمطارات.

المصدر: وكالات