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تأجيل الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية بسبب "كورونا"

أخبار العالم العربي

تأجيل الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية بسبب
Reuters
الرباط
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قررت لجنة "عواصم الثقافة الإفريقية" تأجيل الإطلاق الرسمي للاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية لعام 2020، الذي كان منتظرا يوم 26 مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق.

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وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار اتخذ تماشيا مع التدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية، في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وبعد اكتشاف إصابتين بفيروس "كورونا" في البلاد شددت السلطات المغربية مراقبتها على مستوى معبري سبتة ومليلية والموانئ الدولية والمطارات.

المصدر: وكالات

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