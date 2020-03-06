هولندا تدعو لإضافة منطقة حظر طيران إلى الاتفاق الروسي التركي بإدلب

قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، الجمعة، إنه من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران إلى اتفاق وقف إطلاق النار الروسي- التركي في إدلب.

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وأكد بلوك أنه يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرمته موسكو وأنقرة في منطقة إدلب السورية، من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

وقال للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران".

وأضاف "أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدما... لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك. هذا لن يعوق القتال ضد القاعدة، لكنه سيوقف قصف المستشفيات".

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي أمر جيد وشرط مسبق لتقديم مزيد من المعونات الإنسانية الأوروبية لإدلب في سوريا.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توصلا أمس الخميس إلى وثيقة مشتركة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، بشمال غربي سوريا.

المصدر: رويترز