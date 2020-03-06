 
مباشر

الكويت تعلن عن شفاء أول مصاب بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تعلن عن شفاء أول مصاب بكورونا
Reuters Stephanie McGehee
الكويت، 26 فبراير 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ne80

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

إقرأ المزيد
الكويت تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس
الكويت تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

وقال الصباح أمس الخميس إن التحاليل أثبتت خلو المريض، وهو كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم استكمال الفحوص العادية اللازمة له قبل خروجه يوم الجمعة من المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.

وقالت وكيلة الصحة العامة، بثينة المضف، في مؤتمر صحفي إن "الحالتين الجديدتين قادمتين من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي".

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا