الكويت تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لشخصين قادمين من إيران.

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وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قادمتين من ايران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 58 حالة.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت أول من أمس إغلاق ميناء الدوحة، في إطار إجراءات الحفاظ على سلامة البلاد من الفيروس.

وصرح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، يوسف عبد الله الصباح، بأن سلطات بلاده أغلقت الميناء منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة، مشددا على أن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر.

المصدر: الراي الكويتية