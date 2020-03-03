الموانئ الكويتية: أغلقنا ميناء الدوحة منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران

أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الصباح اليوم الثلاثاء، أن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر.

وصرح يوسف عبد الله الصباح بأن سلطات بلاده أغلقت ميناء الدوحة منعا للإحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة.

مدير عام #مؤسسة_الموانئ_الكويتيه الشيخ / يوسف عبدالله الصباح :

أمن #الكويت وسلامة شعبها خط أحمر ..

لذلك أغلقنا #ميناء_الدوحة منعاً للإحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من الجمهورية الإيرانية كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة . #شارع_السورpic.twitter.com/9AciFWVsoc — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) March 3, 2020

وقال المسؤول الكويتي إن وزارة الصحة بالتعاون مع أمن الموانئ في وزارة الداخلية، توفر خدماتها الصحية على مدار الساعة لفحص طواقم السفن في منطقة المخطاف خارج الميناء، مؤكدا على إحكام السيطرة على مداخل ومخارج الموانئ التابعة للمؤسسة.

وأضاف مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، أصدرتا تعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن الكويت اتخذت إجراءات تفوق ما هو مطلوب وفق التعليمات بالتعاون مع جميع الجهات.

وأشار يوسف عبد الله الصباح إلى أنه أصدر تعاميم إلى كافة الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين وأرسل لهم نماذج بالتعهد بخلو طواقم السفن من فيروس كورونا، كما أوضح أنهم وزعوا كمامات من نوع N59 على العاملين في الموانئ و طواقم السفن الراسية في الموانئ الكويتية.

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية