 
مباشر
عاجل
الموانئ الكويتية: أغلقنا ميناء الدوحة منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران

الموانئ الكويتية: أغلقنا ميناء الدوحة منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران

أخبار العالم العربي

الموانئ الكويتية: أغلقنا ميناء الدوحة منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران
RT
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الصباح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndoq

أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الصباح اليوم الثلاثاء، أن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر.

وصرح يوسف عبد الله الصباح بأن سلطات بلاده أغلقت ميناء الدوحة منعا للإحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة.

وقال المسؤول الكويتي إن وزارة الصحة بالتعاون مع أمن الموانئ في وزارة الداخلية، توفر خدماتها الصحية على مدار الساعة لفحص طواقم السفن في منطقة المخطاف خارج الميناء، مؤكدا على إحكام السيطرة على مداخل ومخارج الموانئ التابعة للمؤسسة.

وأضاف مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، أصدرتا تعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن الكويت اتخذت إجراءات تفوق ما هو مطلوب وفق التعليمات بالتعاون مع جميع الجهات.

وأشار يوسف عبد الله الصباح إلى أنه أصدر تعاميم إلى كافة الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين وأرسل لهم نماذج بالتعهد بخلو طواقم السفن من فيروس كورونا، كما أوضح أنهم وزعوا كمامات من نوع N59 على العاملين في الموانئ و طواقم السفن الراسية في الموانئ الكويتية.

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا