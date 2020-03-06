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مسؤول أمريكي ينفي تصريحات لهنية حول "اجتماعات سرية مع حماس"

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي ينفي تصريحات لهنية حول
Reuters Mohammed Salem
اسماعيل هنية
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علق مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية على تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية بأن واشنطن حاولت غير مرة ترتيب اجتماعات سرية مع ممثلين عن الحركة.

ونفى المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث إلى صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الخميس "نفيا قاطعا" هذا الكلام، قائلا: "لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة إطلاقا".

وذكر هنية، في حديث إلى قناة "الميادين" الثلاثاء الماضي، أن حركته "رفضت التعاطي مع دعوات الإدارة الأمريكية لعقد لقاءات سرية"، مشيرا إلى أن هذا الرفض يأتي لقناعة "حماس" بأن مثل هذه الاجتماعات كانت ستصب في مصلحة رواية تريد واشنطن تمريرها بشأن خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + الميادين

 

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