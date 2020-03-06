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الجزائر.. إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بـ"كورونا"

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الجزائر.. إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بـ
Reuters Ramzi Boudina
الجزائر العاصمة، 4 فبراير 2020
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أصيب 16 فردا من عائلة جزائرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس.

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وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، فتبين أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاما وابنته، يقيمان في فرنسا، ولم يدرجا بين الإصابات الـ16.

وبحسب الوزارة، زار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير.

المصدر: أ ف ب

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