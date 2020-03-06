تونس تكشف عن طائرة مسيرة محلية الصنع

عرضت تونس خلال المعرض الدولي للطيران والدفاع في مطار جربة جرجيس الدولي، الذي ينتظم من 4 إلى 8 مارس 2020، أول طائرة دون طيار تونسية الصنع متعددة الاستخدامات.

وقال مدير عام مساعد في شركة "تونس الرقمية"، خالد اليحياوي، إن الطائرة دون طيار تصنف ضمن الطائرات الاستراتيجية التكتيكية قادرة على الوصول إلى ارتفاع 12 ألف متر، وتبلغ سرعتها 250 كلم في الساعة.

وأضاف المسؤول في الشركة الرقمية أن هذه الطائرة قادرة على القيام بعمليات المراقبة والاستطلاع والكشف والمسح الجغرافي.

وبحسب ذات المصدر فإن الطائرة يمكن استخدامها لأغراض مدنية، وكذلك عسكرية، ويقدر سعرها عند البيع بنحو 250 ألف دولار.

المصدر: وسائل إعلام تونسية