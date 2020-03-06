الدفاع التركية تعلن تحييد 21 عسكريا سوريا بعد مقتل جنديين تركيين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم الجمعة، تحييد 21 من أفراد الجيش السوري، وتدمير مدفعين وقاذفتين للصواريخ بعد مقتل اثنين من جنودها في وقت سابق.

وقالت الوزارة التركية، في بيان، عبر حسابها بموقع"تويتر"، ونقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنه عقب مقتل جندي تركي، تم تحييد 21 من عناصر قوات الجيش السوري بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.

إلى ذلك قالت الوزارة إن طائرة استهدفت مدفعين وراجمتين للصواريخ تابعة للجيش السوري خلال الغارات التي نفذت في حوالي الساعة الرابعة مساء الخميس بالتوقيت المحلي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين بنيران القوات السورية بإدلب في شمال غربي سوريا.

ودخل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، الذي تم الاتفاق حوله، يوم الخميس، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ في منتصف ليل الخميس على الجمعة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في إدلب، بعد محادثات جرت في الكرملين بين الرئيسين الروسي والتركي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزيري الخارجية في البلدين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق " إم 4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس.

المصدر: سبوتنيك