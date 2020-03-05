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6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)

أخبار العالم العربي

6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT
انفجار غاز في النصيرات
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قتل 6 فلسطينيين وأصيب نحو 53 آخرون، اليوم الخميس، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات وسط القطاع.

6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT
6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT
6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT
6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT
6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم من دون تحديد أسبابه.

بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى عدد من الإصابات المختلفة جراء الحريق، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.

6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة (صور)
RT

المصدر: RT

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