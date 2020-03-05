 
مباشر

بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب

أخبار العالم العربي

بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب
kremlin.ru
فلاديمير بوتين وشارل ميشيل - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ne27

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب.

إقرأ المزيد
القمة الروسية التركية حول سوريا.. بوتين يدعو لتجاوز التوتر وأردوغان يشير إلى متانة العلاقة مع روسيا
القمة الروسية التركية حول سوريا.. بوتين يدعو لتجاوز التوتر وأردوغان يشير إلى متانة العلاقة مع روسيا

وجاء في بيان صدر عن الكرملين أنه أثناء المكالمة بين بوتين وميشيل، جرى "بحث الوضع في سوريا على ضوء تصاعد التوتر في منطقة إدلب، الذي تسببت به تحركات التشكيلات الإرهابية".

وأضاف البيان أن الاتصال ركز على بحث القضايا الإنسانية، وأن ميشيل أخبر الرئيس الروسي، بهذا الصدد، بـ "الخطوات المتخذة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وختم بيان الكرملين أن الطرفين اتفقا على "مواصلة الاتصالات".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا