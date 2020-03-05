بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين أنه أثناء المكالمة بين بوتين وميشيل، جرى "بحث الوضع في سوريا على ضوء تصاعد التوتر في منطقة إدلب، الذي تسببت به تحركات التشكيلات الإرهابية".

وأضاف البيان أن الاتصال ركز على بحث القضايا الإنسانية، وأن ميشيل أخبر الرئيس الروسي، بهذا الصدد، بـ "الخطوات المتخذة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وختم بيان الكرملين أن الطرفين اتفقا على "مواصلة الاتصالات".

المصدر: إنترفاكس